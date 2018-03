© RTL Archivbild

Et goufe scho vill Diskussiounen iwwert den neie Kierchefong, elo wier an enger sachlecher a konstruktiver Atmosphäre, virun allem iwwert dat internt Reglement vum Fong diskutéiert ginn. No enger Debatt iwwer engersäits ënnerschiddlech an anerersäits awer och iwwer gemeinsam Meenungen, gouf ofgemaach, sech an nächster Zukunft nach eemol während der Iwwergangsphas ze gesinn, fir op Basis vum Text wéi e virläit, en Dialog ze féieren.In der Perspektive der Errichtung des Kirchenfonds, per Gesetz am 1. Mai 2018, fand eine Unterredung zwischen dem Syfel-Vorstand und einer Delegation des Bistums statt. In einer sachlich, konstruktiven Atmosphäre wurde sich vor allem über das interne Reglement des Fonds ausgetauscht. Nach einer Debatte über einerseits unterschiedliche und andererseits auch gemeinsame Auffassungen wurde vereinbart, sich in absehbarer Zeit ein weiteres Mal in der Übergangsphase zu treffen, um auf Basis der Textvorlagen den Dialog fortzuführen.