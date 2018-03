Op en Neits huet d'Police, zesumme mam Waasserwirtschaftsamt zu Beetebuerg missen an den Asaz, well Ueleg an d'Diddelenger Baach gelaf ass.

© Police Lëtzebuerg

© Police Lëtzebuerg

D'Police huet op der Plaz festgestallt, datt den Ueleg vun engem Betribsparking fir Camionen an der Zone Industrielle Scheleck an d'Baach gelaf ass. Verschidde Gullie wieren därmoosse mat alem Ueleg verknascht, et wier dovun auszegoen, datt do regelméisseg muss de Vidange gemaach ginn an den Ueleg ouni Récksiicht am Kanal entsuergt gëtt.Eng Enquête gouf lancéiert.Et ass net déi éischte Kéier, datt op där Plaz d'Diddelenger Bach verknascht gëtt. Eréischt d'lescht Woch, war eng uelegzeg Flëssegkeet aus engem Rouer an d'Waasser gelaf. Um Territoire vun enger Firma an där Zone goufen nach weider Source vu Knascht fonnt. D'Firma krut e Protokoll.