Johan Vanneste

De Fluchhafen um Findel brauch en neien Direkter. De CEO vu bis ewell, de Johan Vanneste wäert nämlech op de Fluchhafe vu Köln-Bonn wiesselen.

De Verwaltungsrot vum däitsche Fluchhafen huet dat um Méindeg esou unanime decidéiert. An engem Communiqué heescht et, dass de gebiertege Belsch spéitstens den 1. Juni dëst Joer neie Generaldirekter vum 7t-gréissten däitsche Fluchhafen (a Passgéier-Zuelen gekuckt) soll ginn.





Lux-Airport wëll eng aussergewéinlech Reunioun vum Verwaltungsrot aberuffen fir eng Iwwergangsléisung ze decidéieren. Et soll och mat den Aktionären ofgeschwat ginn, an et wëll ee kucke fir dann eng permanent nei Léisung an der Personalfro vum Generaldirekter ze fannen.

De Johan Vanneste war zanter 2014 CEO vu Lux-Airport, do virdru war hie vun 2003 bis 2010 CEO vun der klenger belscher Fluchlinn VLM, an duerno Direkter bei TNT Airways. Hien huet 2014 de Fernand Brisbois bei Lux-Airport ersat.