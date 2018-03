Op der Streck Léifreg-Kauneref huet d'Police an der Nuecht op e Méindeg géint 1 Auer en accidentéierten Auto fonnt. D'Gefier louch op der Kopp am Gruef.

Vum Chauffeur huet am Ufank all Spuer gefeelt.



Méi spéit gouf an der Ëmgéigend awer e blesséierte Mann fonnt. Hien huet zouginn, datt hie gefuer ass, datt hie gedronk hat an och Droge konsuméiert hat.



Den Automobilist koum mat Blessuren an d'Klinik.