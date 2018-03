Et hätt ee gutt vum staarken Tourismus profitéiert. Dat betrëfft virun allem d’Hotelieren, déi sech iwwer 4,3% méi Iwwernuechtunge gefreet hunn, och d‘Auslaaschtung an d’Duerchschnëttspräisser vun Hotelszëmmere wier geklommen.



Suergekand wieren ëmmer nach d’Caféën, wou d’Geschäft ëm 3,5% zeréckgaange wier. D’Restaurateuren hätte mat Präisdrock an ze vill Reglementatioun ze kämpfen, am Verglach mat aneren EU-Länner géif d’Rentabilitéit vun der Restauratioun hei am Land méi staark falen.

Méi onrentabel wéi zu Lëtzebuerg si Restauranten nëmmen nach a Frankräich. Bei de Personalkäschte läit Lëtzebuerg dofir wäit iwwert der EU-Moyenne.

D’Horesca proposéiert eng Beispillrechnung, fir d’Situatioun an der Restauratioun ze erklären.

Wann an der Moyenne e Mëttegiessen mat engem Patt Wäin 31,6 Euro kascht, da bleift dem Restaurateur um Enn nëmmen eng Gewënnmarge vu 5,47% oder 1,73 Euro, dat och nach viru Steieren.

Schold dorunner si Käschte wéi Salairen, Wueren, generell Käschten an d’TVA.