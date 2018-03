De Restaurant social zu Hollerech zerwéiert all Dag iwwer 200 Moolzechten. Vill Leit mussen dohinner iessen goen, well si nëmme schwéier iwwert d’Ronne kommen.

D’Kichenequipe huet awer Problemer, fir all déi Leit ze servéieren. Dem Stéphane an dem Thilo hir Kichen ass nämlech net just kleng. Et feelt hinnen och un der richteger Technik, fir uerdentlech a séier ze schaffen.





Et kommen ëmmer méi Leit op Hollerech iessen. Dat lescht Joer hu se 65 Prozent méi Moolzechte preparéiert wéi nach 2015.



Dofir hu si elo en Spendenopruff lancéiert. Domat wëlle si sech en neien Uewe kafen. Mat deem kënne se méi grouss Quantitéiten virbereeden.

D’Stëmm vun der Strooss bitt de Leit hei net just e waarmt Iessen un, mee och eng Plaz, wou si sech wëllkomm fillen an ënnert d’Leit kënne goen. An dëser jovialer Atmosphär kënne si hir Suergen fir ee Moment vergiessen.