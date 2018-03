25 ganz ënnerschiddlech an interessant Projete goufe fir de Vote public zougelooss. Si hunn alleguer awer dat selwecht Zil: d'Natur präservéieren a schützen.De Projet aus Lëtzebuerg kënnt aus dem héijen Norde vum Land. An der Géigend vun Huldang existéiert e 790 Meter laangen alen Eisebunnstunnel, deen awer zanter den 1960er Joren net méi genotzt gëtt. Genau dat awer huet d'Natur sech zu notze gemaach an d'Fliedermais hu sech deen Tunnel als hir nei Heemecht erausgesicht. Eng 12 bis 19 verschidden Aarte liewen an deem Tunnel. Dowéinst gouf och decidéiert, dësen an eng Natura 2000-Zone ëmzewandelen.Wéi awer den Tunnel als Vëlospiste sollt ëmgewandelt ginn, hu verschidden Akteuren d'Natur 2000-Zon als en Obstacle gesinn. Ma den Naturpark-Our huet zesumme mat hire Partner en anere Wee fonnt. Esou huet een de Fliedermaus-Tunnel als an en "Adventure-Trail" agebaut, wou de Wee zwar laanscht, mä net méi duerch den Tunnel féiert. Esou kann ee wuel eppes an der Géigend erliewen, ouni awer d'Déieren, déi zum Deel bedrot sinn, ze stéieren.De Gewënnerprojet gëtt mam EU Citizens' Award ausgezeechent a gëtt de 17. Mee an enger Zeremonie zu Bréissel bekannt ginn.Wann dir fir de Lëtzebuerger Projet wëllt ofstëmmen, kënnt dir dat um Site vum Natura 2000 Award maachen. Do fannt der dann och eng Lëscht , mat all de Projeten.