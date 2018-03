Hie krut virgehäit, tëscht 2014 an 2016 d'Logbuch vun der Maintenance vun engem Radar net de Virschrëften no ausgefëllt ze hunn, am Ganze 26 Mol.De Mann hätt den Ënnerhalt vun deem Radarsystem eemol de Mount missen aschreiwen, fir ze dokumentéieren, dass d'Aarbecht gemaach gouf. Hien hat dat awer eréischt virzejoert - nodréiglech - gemaach ...Et wär lues a lues agerass, d'Logbuch, dat an engem anere Raum stoung, net auszefëllen, sot de Beschëllegten, dee wousst, dass dat Aschreiwe virgesi war. Wéi seng Direktioun op eemol gemengt hätt, si géif duerch en Audit falen, hätt hien dat nodréiglech agedroen a sech näischt dobäi geduecht. Hie wéisst awer, dass hien e Feeler gemaach hätt.Den deemolege Quality officer vun der ANA huet erkläert, de Problem wär am Mäerz 2016 bei enger Reunioun festgestallt ginn; doropshin hätt de Chef de service den Uerder ginn, fir d'Logbicher genee duerchzekucken. Et wär dunn opgefall, dass bannent e puer Deeg alles bis zréck an den Abrëll 2014 an d'Buch agedroe gi war. Hie wär, sou den Zeien, e ganzen Dag mam Ugekloten zesumme gewiescht, op deem dee Saachen agedroen hätt; de Mann wär och 7 aner Deeg, wéi d'Buch ausgefëllt gouf, net am Haus gewiescht. Dem Directeur adjoint vun deemools no missten dës Logbicher propper ausgefëllt ginn, fir europäesche Reegelen z'entspriechen, a wäre Problemer domat scho sécherheetsrelevant. Fir hie wär onkloer, firwat de Beschëllegten, dee ganz laang an der Verwaltung ass, dat net gemaach huet.An den Ae vum Affekot vum Ugekloten hätt null Risiko bestanen, dass eppes geschéie kéint; de Fluchhafen hätt héchstens op d'Fangere geklappt kritt, huet de Me Philippe Penning betount. Eng Suspension du prononcé wär als Strof adequat; deemno géif wuel festgehale ginn, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach ginn.Dogéint huet de Vertrieder vum Parquet vun engem relativ schwéiere Feeler geschwat, zu deem et ouni Iwwerleeën a mat Liichtfankegkeet komm wär. Dofir sollten eng Prisongsstrof vun 9 Méint an eng Geldstrof gesprach ginn.D'Uerteel ass fir den 19. Abrëll.