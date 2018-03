Wéi d'Wort en Dënschdeg de Moie schreift, géif de laangjäregen CSV-Deputéierten Paul-Henri Meyers drop verzichten eng weider Kéier ze kandidéieren. Eng Nouvelle, déi och RTL esou confirméiert krut. Den elo 81 Joer ale Politiker war an enger éischter Phas nach vum Bezierkskongress Zentrum nominéiert ginn. Hien hat sech et awer nach opstoe gelooss, ob hien effektiv wéilt untrieden oder net.De Paul-Henri Meyers soll elo duerch e ganz jonke Politiker ersat ginn. A senger Plaz soll de 25 Joer alen Alex Donnersbach, Gemengeconseiller vu Walfer kandidéieren. Dem Wort no hätt de sougenannte Weiserot vun der CSV am Zentrum och déi zwee Gemengeconseilleren Maurice Bauer a Paul Galles zeréckbehalen.Och op der Nordlëscht dierft et zu Changementer kommen. Nodeems bekannt gouf, dass de Christophe Hansen fir d'Viviane Reding an d'Europaparlament noréckelt, déi am Zentrum kandidéieren, wëll d'CSV eisen Informatiounen no elo de Charel Weiler mat op d'Lëscht huelen, de Fils vum fréiere Chamberpresident Lucien Weiler.