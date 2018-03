Dat ass eng Baisse par Rapport zum Mount virdrun, am Januar waren nach 493 Leit méi op der Sich no enger Aarbecht an den Taux louch nach bei 6,1%.

Virun allem déi jonk Chômeuren hätte vun der Baisse profitéiert, heescht et am Communiqué vum Statec.

Am Februar ware 16.642 Demandeurs d'emploi bei der Adem ageschriwwen. 5062 Leit waren an enger Beschäftegungsmesure.

Am Mount Februar hunn d'Employeuren 3.121 fräi Poste bei der Adem deklaréiert.