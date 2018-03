Eng Reform, déi néideg ass, ënnert anerem, well ëmmer méi Asätz musse gefuer ginn, d’Zuel vun de Benevollen am Beräich awer net zouhëlt. Wat genee bréngt d’Reform mat sech? Mat wéi enge grousse Changementer muss gerechent ginn?





Reform vun de Rettungsdéngschter/Reportage Nadine Gautier



Déi gréissten Ännerung ass d’Kreatioun vum CGDIS: dem Corps grand-Ducal d’Incendie et de Secours, engem Etablissement public. Do sollen d’Rettungsdéngschter regroupéiert ginn. An zu 50 Prozent vum Staat an zu 50 Prozent vun de Gemenge finanzéiert ginn. Ronn 100 Milliounen Euro soll dat ëffentlecht Etablissement am Joer kaschten. D’Gemenge solle pro Awunner mat 35 Euro contribuéieren. Allerdéngs huet d’CSV hei schonn hir Oppositioun ugekënnegt. An der leschter Chamberkommissiounssëtzung de leschte Freiden, wou d’Rettungsdéngschter um Ordre du Jour stoungen, haten d’Chrëschtlech Sozial annoncéiert, sech z’enthalen. Dat kéint also dorobber erauslafen, datt si d’Reform den Dënschdeg Mëtteg um Krautmaart net matdroe wäerten.



Ee vun de wichtege Projeten, dee sech an d’Kreatioun vum CGDIS aschreift, ass den CNIS, deen an d’Gebailechkeete beim Rondpoint Gluck hikënnt, déi den Ament gebaut ginn. Do kënnt zum Beispill net nëmmen d’Direktioun vum CGDIS dran, mee och ee Formatiounszenter an d'Beruffspompjeeën hin.



Mat der Reform sollen dann och méi haaptberufflech Secouristen ausgebilt ginn. Et sollen tëscht 600 an 800 Professioneller am Corps dra sinn. Dat heescht allerdéngs net, datt Benevoller op d’Säit gestallt ginn, si solle mat de Professionellen zesummeschaffen. Déi Benevole maachen nämlech ronn 95 Prozent vun de Leit vum Terrain aus a sollen och nach weiderhin d’Réckgrat vun de Rettungsdéngschter sinn. Well ee méi Fräiwëlleger wëll unzéien, soll zum Beispill eenheetlech dat selwecht un déi Fräiwëlleg ausbezuelt ginn, déi Permanencen hunn. Dat hat bis ewell vun de jeeweilege Gemengen ofgehaangen. Donieft soll eng Zousazpensioun oder och nach speziell Congéë fir Formatiounen ze maachen, virgesi ginn. An déi Formatioun sollen d’Leit um Terrain professionaliséieren, dofir ass och een Ausbildungsinstitut am CNIS virgesinn.



Ee But vun der neier Reform vun de Rettungsdéngschter war et den Double-Emploi ze verhënneren, dat soll duerch Synergië geschéien. D’Rettungszentre sollen op 107 reduzéiert ginn. An der Vergaangenheet waren et e bësse méi, wéi 20 Protex-Zentren an ëm déi 140 Pompjeeszentren. Ma fir d’Protex huet dat geheescht, datt ee manner séier op enger Plaz konnt sinn, well ee manner Zentren hat. Op anere Plazen, wéi zu Wolz zum Beispill sinn d’Protex an d'Pompjeeën schonn ënnert engem Daach. Mam neie Gesetz soll dann d’Land a 4 Zonen agedeelt ginn.



Am Gesetz wat den Dënschdeg de Mëtteg zum Vott steet, ass och den Transfert vun de Bienen, zum Beispill vun de Camionen a sou weider an d'Gebaier an de CGDIS virgesinn.