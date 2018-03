E Méindeg de Mëtteg huet d'Police am Keller vun engem Gebai 2 Zäre mat Marihuana-Planze fonnt, nodeems si e Geroch gemellt kritt haten.

Geroch am Keller gemellt

De Proprietaire vun enger Wunneng hat e staarke Marihuana-Geroch am Keller bemierkt an huet d'Police geruff. Op der Plaz hunn d'Beamten effektiv 2 Zäre fonnt, mat spezielle Luuchten a Ventilatoren.Bei enger ordonnéierter Perquisitioun goufen och nach 2 ofgeschnidde Marihuana-Planze sécher gestallt. Et gouf protokolléiert.