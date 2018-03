© AFP

Dobäi wëll de Grand-Duché ronn 50 Prozent vun de Käschten iwwerhuelen, fir am sougenannten "sillon lorrain" d'Kapazitéit vun den Zich z'erhéijen. Esou gëtt et an Zukunft 2,5 Mol méi Zich op der Ligne Lëtzebuerg-Thionville-Metz-Nanzeg, wéi dat aktuell de Fall ass, esou de Xavier Bettel. An de Spëtzenzäite sollen dann 9 Zich pro Stonn op der Linn circuléieren.Wat d'A31 bis betrëfft, wäert Lëtzebuerg awer net direkt um Finanzement bedeelegt sinn. Dofir besteet awer d'Méiglechkeet, datt ee sech um Entretien vun der Autobunn bedeelege wäert.Fir de Covoiturage z'ënnerstëtzen, solle Park an Ride gebaut ginn, wou tëscht 3.000 a 5.000 Autoe Plaz solle fannen.Dat alles si Projeten, fir d'Liewe vun de Beruffspendler aus der Lorraine ze verbesseren, esou de Lëtzebuerger Premierminister bei enger gemeinsamer Pressekonferenz mat sengem franséischen Homolog.Am Ganze wäert Lëtzebuerg bis 2028 maximal 120 Milliounen Euro an d'Infrastrukturen an d'franséischt Grenzgebitt investéieren, de Gros vun de Sue fléisst dobäi an d'Schinnenetz.