Déi betraffe Persoune wëssen dacks net, u wie se sech riichte solle mat hire Suergen an hire Froen. Duerfir plädéiert déi consultativ Mënscherechtskommissioun fir eng eenzeg, onofhängeg Instanz, déi fir d'Rechter vu Leit mat engem Handicap hei am Land antriede géif. An der nächster Zäit wëll een an deem Sënn d'Gespréich mat Info-Handicap, dem Centre pour légalité de traitement an "Nëmmen mat eis" an all deenen aneren Institutioune sichen, fir ze kucken, wéi dësen neutralen Mediateur kéint ausgesinn. Déi consultativ Mënscherechtskommissioun seet sech vu sech aus scho bereet, verschidde Missiounen ofzeginn, fir datt de Projet e Succès gëtt.



En Dënschdeg de Mëtteg hunn d'Vertrieder och hir Iwwerleeungen am Kontext vun der Unerkennung vun der däitscher Gebärdesprooch virun der Press formuléiert. De Gesetzprojet gesäit ee kloer als Fortschrëtt. An awer géife sech nach eng Rei Froe stellen. D'Mënscherechtskommissioun ass der Meenung, datt d'Regierung der Méisproochegkeet, respektiv der Situatioun vu betraffene Francophone misst Rechnung droen. Da missten onbedéngt méi Dolmetscher agestallt ginn an d'Gebäerdesprooch als Cours op der Uni Lëtzebuerg enseignéiert ginn. Donieft missten allgemeng méi Efforte gemaach ginn, fir Leit, déi net oder net gutt héieren, an dat gesellschaftlecht Liewen anzebannen. De Gesetzprojet gesäit fir den Ament just en Dolmetscher am Kontakt mat de staatleche Verwaltunge fir.