Majoritéit vun der Bio-Mëllech gëtt exportéiert (20.03.2018) Fir exportéiert Bio-Mëllech kritt een um internationale Marché net méi deen Tarif bezuelt, wéi nach virun e puer Méint.

D'Bio-Mëllech-Kéi rebelléieren, dat de Message vun der Biobaueregenossenschaft. Duerch eng Campagne mat der bloer Kou wëll een an den nächste Méint d'Lëtzebuerger Konsumenten dozou beweegen, Bio-Mëllechproduiten ze kafen.All Joer ginn 3 Milliounen Liter Bio-Mëllech produzéiert. Nëmme 40 Prozent si fir den eegene Marché, de Rescht gëtt exportéiert. Fir déi Mëllech kritt een awer net méi dee Präis, deen een eigentlech sollt kréien.Et wëll een et fäerdegbréngen, datt méi Bio-Mëllech um eegene Marché verkaf a verschafft gëtt. D'Oikopolis-Grupp huet ee Fong opgeluecht, fir de Baueren ënnert d'Ärem ze gräifen fir déi Mëllech, déi fir manner Geld exportéiert gëtt.An de Lëtzebuerger Supermarchéen wëll een och méi präsent sinn. Dofir den Opruff un d'Konsumenten, un engem Concours deelzehuelen, wou een an de soziale Reseaue soll opmierksam maachen, wann an engem Supermarché d'Produite vergraff sinn.

D’Institut fir biologesch Landwirtschaft, déi d’Betriber beréit, hätt an de leschte Jore scho vill Aarbecht geleescht, seet de Francis Jacobs, deen zënter 30 Joer Biobauer ass.

Et wéilt een d’Biolandwirtschaft hei am Land virubréngen. Dowéinst sollen d’Flächen esou séier, ewéi méiglech ekologesch exploitéiert ginn, esou nach de Francis Jacobs.

Seit Abschaffung der EU-Milchquote vor drei Jahren hat sich der Milchmarkt erheblich verändert. Dank der enormen Nachfrage nach Bio-Milch und entsprechend guter Erzeugerpreise haben in ganz Europa Milchbauern auf eine biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Zwei Jahre nach ihrer Umstellung auf Produktionsbedingungen, die den Anforderungen der biologischen Milchwirtschaft entsprechen, kommt nun die erste Bio-Milch dieser Betriebe auf den Markt.

Nationalistische Kriterien?

Angebot und Nachfrage müssen sich also neu einpendeln, und das geht nicht ohne Auswirkungen auf die Erzeugerpreise. Diese Entwicklung war vorhersehbar, doch eine weitere Entwicklung hat uns überrascht: in den Nachbarländern agiert der Milchmarkt mittlerweile stark protektionistisch. Alle SB-Märkte fragen nach Produkten aus regionaler Produktion, sodass die Molkereien nun versuchen, diesem Trend nachzukommen.

Das gilt insbesondere auch für den Bio-Bereich. Infolge dieser Abwehrhaltung muss neuerdings ein Teil unserer Bio-Milch zu konventionellen Preisen verkauft werden. Die Summe dessen, was wir den BIOG-Milchbauern auszahlen können – eine Mischkalkulation aus hierzulande verarbeiteter und exportierter Bio-Milch –, ist deshalb seit Jahresbeginn leider gefallen. Ein Solidaritätsfonds innerhalb der OIKOPOLIS-Gruppe bietet nun eine tragbare Lösung und mildert fürs erste den Einkommensverlust der Luxemburger Bio-Milchbauern etwas ab.

Gut für Kühe, Umwelt und Verbraucher

Perspektivisch bauen wir in erster Linie auf Promotionsmaßnahmen rund um die Erzeugnisse der BIOG-Molkerei. Nachdem diese die unvermeidlichen Kinderkrankheiten des Projektbeginns überwunden hat, kann die Geschäftsführung sich nun verstärkt der Aufmerksamkeitswerbung und Absatzförderung widmen. Gut zwei Jahren nach Projektstart bietet die BIOG-Molkerei der Luxemburger Kundschaft eine ganze Reihe natürlich guter Produkte an. Als echte Bio-Produkte sind sie umwelt- und ressourcenschonend hergestellt, gentechnikfrei und regional erzeugt.

Angefangen bei der art- und standortgerechten sowie weitgehend schadstofffreien Fütterung der Milchkühe mit heimischen Biopflanzen, die ein ungleich höheres natürliches Energiepotenzial gespeichert haben als konventionelle Futtermittel oder importiertes „Kraftfutter“, bis hin zu besonders schonenden Produktionsmethoden in der Molkerei wirken hier viele Faktoren zusammen, um ein unverfälscht natürliches Geschmackserlebnis zu erzielen.

Von der transparenten regionalen Herkunft aus heimischen Bio-Höfen bis zur ursprünglichen, nuancenreichen Geschmacksqualität bietet das „Original“ der Luxemburger Bio-Milchproduktion aufgeklärten Verbraucherinnen und Verbrauchern somit alles, was man von einem echten Lebens-Mittel erwarten kann und soll – alles frisch aus der „BIOG-Molkerei zu Käerjeng“.

Begegnung zwischen Bauern und Kunden

Eine eigene Kampagne soll BIOG-Milchproduzenten und Konsumenten nun näher zueinander bringen, und zwar auf dem Wege attraktiver Begegnungen am Einkaufsort, aber auch in den Produktionsstätten, also auf den Höfen der BIOG-Milchbauern. Jeder von ihnen wird dabei begleitet von einer „blauen Kuh“, die die Milchkuhherde des jeweiligen Hofes repräsentiert.

Doch es geht um mehr als einen lustigen Blickfang. Vor allem sollen die Verbraucher aus erster Hand darüber informiert werden, wo und wie die BIOG-Milch produziert wird, welche Produkte das BIOG-Molkereisortiment mittlerweile umfasst, und wo man diese kaufen kann. Den Startschuss der Kampagne gab eine Pressekonferenz am 20.3., bei der neben dem Geschäftsführer der BIOG-Molkerei Volker Manz auch die BIOG-Milchbauern mit ihrer persönlichen „blauen Kuh“ anwesend waren.

Im Rahmen dieses Fototermins wurden auch die Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb „#blokou“ näher erklärt. Mit diesem Spiel wollen wir alle gemeinsam – die BIOG-Genossenschaft und ihre Milchbauern, die BIOG-Molkerei und die teilnehmenden Verbraucher – erreichen, dass sich für jeden interessierten Kunden die Verfügbarkeit von BIOG-Milch in „seinen“ Läden und Supermärkten verbessert. Den Teilnehmern an diesem Spiel winkt dann auch in den nächsten 6 Wochen jeweils ein Preis in Gestalt eines Bio-Geschenkkorbs.

Hintergrund / Rückblick:

Am 1. April 2015 endete das Milchquotensystem der EU. Mit der Mengenbeschränkung fiel jedoch auch der Preis, denn vor allem konventionelle Kuhmilch überschwemmte den deregulierten Markt. Anders als erwartet, wurde die biologische Milch von diesem Preisabsturz nicht mitgerissen. Stattdessen pendelten sich hier die Erzeugerpreise auf einem vergleichsweise hohen Niveau ein, so dass die Bio-Milchbauern ihre Mehraufwände bei der Herstellung durch angemessene Literpreise gut kompensieren konnten.

Biologisch erzeugte Rohmilch war sogar so gesucht, dass Molkereien aller Nachbarländer die Bio-Milchbauern der Luxemburger BIOG-Genossenschaft kontaktierten und lukrative Lieferverträge anboten. Damit hatten die BIOG-Milchbauern erstmals die Chance, ihr komplettes Rohmilchkontingent zu echten Biomilchpreisen abzusetzen – nicht nur den Teil, für den es im eigenen Land eine Nachfrage der Verbraucher gab.

Da der bisherige Produktionspartner der BIOG zu diesem Zeitpunkt nicht bereit war, weiter in den Bio-Bereich zu investieren, kam es innerhalb der OIKOPOLIS-Gruppe zur Gründung der BIOG-Molkerei s.àr.l.. Diese richtete in Bascharage eine eigene Produktionsstätte speziell zur Verarbeitung von Luxemburger Bio-Milch ein und brachte Anfang 2016 ihre eigene Milch und erste eigene Milchprodukte auf den Luxemburger Markt. Eine Voraussetzung für das Gelingen dieses Vorhabens war, dass die Milchmenge, die nicht in Bascharage verarbeitet und dann in Luxemburg vermarktet werden konnte, einer Bio-Molkerei im nahen Ausland überlassen wird, die nicht genug Bio-Milch aus der eigenen Region bekommt.

In diesem Sinne traf die BIOG-Genossenschaft ein Abkommen mit einer Milcherzeuger-Gemeinschaft aus Flandern, deren Erfahrung mit einem Netzwerk von Biomilchbauern aus Ostbelgien sie als primäre Partnerin für eine ebenfalls regionale, wenn auch grenzüberschreitende, Zusammenarbeit empfahl. Dank dieser Konstellation konnten die BIOG-Milchproduzenten ihr gesamtes Rohmilchkontingent zum korrekten Bio-Preis absetzen und die Luxemburger Bio-Milch-Nachfrage konnte aus heimischer Produktion gedeckt werden. Auch eine wachsende Auswahl weiterer Bio-Milch-Produkte kann den Luxemburger Kunden dank der BIOG-Molkerei aus heimischer Produktion angeboten werden.