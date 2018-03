Den Tribunal administratif huet nämlech e Recours vun der Pëtrolsentreprise als justifizéiert ugesinn.

Deemno ginn d'Riichter der Gesellschaft d'Autorisatioun, fir eng Bensinsstatioun mat Shop um Houwald ze bedreiwen. Den Dossier soll zeréckgoe bei d'Carole Dieschbourg, fir exekutéiert ze ginn.

Verwaltungsgeriicht: Total vs Ëmweltministère / Eric Ewald



Am November 2016 hat d'Ëmweltministesch Total refuséiert, fir eng Bensinsstatioun mat Shop um Houwald opzemaachen. D'Pëtrolsentreprise war dowéinst am Dezember 2016 op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. D'Carole Dieschbourg hat 3 Grënn fir hir Décisioun uginn:



Éischtens géif d'Tankstell fir de Public a fir d'Noperschaft ënner anerem eng Behënnerung duerstellen.

Zweetens wär d'Aktivitéit vun der Bensinsstatioun inkompatibel mat der Handwierks- an Handelszon, an där se léich.

Drëttens wär den Dossier vun Total net komplett gewiescht, well doran net Rieds goung vun enger Crèche, engem Foyer de jour an enger Schoul no bäi.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass neien Texter no de Bedreiwer zoustänneg ass, fir d'Kontroll vun der Konformitéit zu de Baubestëmmungen. Total wär deemno am Recht, fir der Ministesch virzegeheien, nawell eng entspriechend Kontroll gemaach ze hunn. D'Carole Dieschbourg hätt domat hir Kompetenzen iwwerschratt. Donieft géif aus kengem Element vum Dossier ervirgoen, dass d'Gesellschaft doriwwer informéiert gouf, dass hiren Dossier net komplett wär.



Wat d'présuméiert Behënnerung ugeet, léichen nëmme ganz onschaarf schwaarz-wäiss Fotoe vun enger Crèche an enger Schoul vir, an d'Ministesch hätt d'Autorisatioun fir de Bedreiwer vun der Tankstell net kënne mam Argument refuséieren, dass déi eng intolerabel Behënnerung duerstelle géif. D'Carole Dieschbourg wär domat zu Onrecht der Demande vun Total net nokomm, soudass d'Décisioun an der Gesellschaft hirem Sënn ze reforméiere wär; domat wär hir dann och d'Autorisatioun zouzegestoen, déi Bensinsstatioun mat Shop um Houwald ze bedreiwen. D'Pëtrolsentreprise hätt doriwwer eraus och eng Indemnité de procédure vun 2.000 € zegutt.