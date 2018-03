© Archivbild

„Den Tribunal administratif gesäit de Recours als justifizéiert un an annuléiert dem Direkter seng Decisioun vum Juni 2016 an dem Minister seng vum September 2016, fir dem Chargé de cours seng Decharge net z'erneieren. Den Dossier huet bei de Minister zréckzegoen.“

Am Mee 2016 war de Chargé de cours vun engem Direkter vun der Beruffsausbildung op e Gespréich an de Service vun der Formation professionnelle am Educatiounsministère invitéiert ginn; de Mann sollt sech am Kontext vun engem Virfall justifizéieren. Am Juni 2016 hat den Direkter dem Mann dunn e Bréif geschriwwen, an deem steet, dass d'Prozedur vum Ordre de justification op en Enn kéim, hien awer mat Effet immédiat net méi Informatiker wär, mä vun der Schoulrentrée 2016/2017 un nees a seng Fonctioun als Enseignant géif reintégréiert ginn; de Claude Meisch hat déi Decisioun am September 2016 confirméiert. Am Mäerz zejoert goung de Mann dofir op d'Verwaltungsgeriicht.

An hirem Uerteel halen d'Riichter fest, dass e Changement d'affectation eng Disziplinarstrof duerstelle kéint. Dass de Mann matgedeelt krut, vu senger administrativer Tâche an der Informatik befreit ze sinn an nees als Enseignant schaffen ze sollen, wär eng verkappte Strof, well d'Decisioun iwwer seng Affectatioun zäitgläich geholl gi wär zum Klasséiere vu senger Disziplinaraffär. Den Direkter an de Minister hätte keng Justificatioun zur Noutwendegkeet oder Zweckméissegkeet vun engem Changement d’affectation ginn, a well dem Mann kee beruffleche Reproche gemaach gouf, wär sou e Changement d'affectation net justifizéiert. D'Décisioun vum Direkter aus dem Juni 2016, déi am September 2016 vum Minister confirméiert gouf, wär dofir als verkappten Disziplinarstrof unzegesinn a misst annuléiert ginn, sou den Tribunal administratif.