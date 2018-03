Il est indéniable que le tronçon de route entre Dasbourg et Marnach (N10) se trouve dans un mauvais état et c’est pour cette raison que son redressement avait été programmé depuis plusieurs années. Or, le redressement en question s’est heurté à plusieurs reprises aux conflits subsistants entre les critères de la sécurité routière devant être respectés lors du réaménagement et les restrictions causées par le statut de la zone dans laquelle se situe le tronçon routier en question, à savoir des zones de protection «Habitats» et «Oiseaux» Natura 2000. Ainsi une évaluation des incidences sur les habitats faune et flore et plusieurs études d’audit de sécurité ont été réalisées dans le temps.



Cette incompatibilité entre les obligations environnementales et celles de la sécurité routière ont d’ailleurs fait l’objet de nombreuses concertations entre les acteurs impliqués, ce qui a finalement permis qu’un accord quant à la variante à retenir a été trouvé il y a quelques semaines. Le projet y afférent sera divisé en deux lots, un pour le redressement de la route proprement dite et un pour la construction d’un ouvrage d’art dont la réalisation permettra de réduire au minimum les impacts sur les espèces protégées. L’avis de marché relatif au premier lot, donc le redressement de la route, pourra prévisiblement être publié au courant de l’année, de sorte que les travaux pourront débuter au début de l’année 2019; le deuxième lot sera prêt à une date ultérieure, les études détaillées étant actuellement en cours.



Aux complications précitées s’ajoute encore que la route existante fait preuve d’une pollution aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ce qui nécessite un recyclage à froid sur place qui, à son tour, devra encore faire l’objet d’une demande d’autorisation à l’égard de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ainsi que de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (Commodo/Incommodo).



Les travaux de redressement de la route N10 s’étendront sur un tronçon d’une longueur de 4,22 kilomètres et le chantier prendra une durée totale de 300 jours ouvrables. Le nouveau tracé aura une largeur de 6,00 mètres avec des surlargeurs dans les virages en épingle.