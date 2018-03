© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Ënnert anerem d’Fleeschiergaass, de Krautmaart an een Deel vun der Groussgaass, gouf e Mëttwoch de Moien um City Breakfast annoncéiert. An deem Kontext gëtt en Donneschdeg den Owend um 19 Auer am Cercle Cité eng Informatiounsversammlung fir déi concernéiert Awunner organiséiert. Dat eben fir déi Betraffen nach besser iwwert déi zukënfteg Aarbechten z’informéieren.



An den ëffentlechen Raum z’investéieren wier eng Prioritéit, seet den Stater CSV-Cheffen, Serge Wilmes, an dee soll verschéinert ginn, wat sech natierlech och positiv op d'Liewensqualitéit vun den Awunner auswierkt.





De Serge Wilmes



Am Fréijoer soll dann och een weidere Lift um Knuedler gebaut ginn, deen Leit aus dem Parking eropbréngt. Donieft soll en neien Tapis op der Plaz geluecht ginn.