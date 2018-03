© RTL / Domingos Oliveira

Een Auto war aus bis ewell net gekläerte Grënn enger Camionnette hannendrop gerannt, dono gouf et eng Kette-Reaktioun. Wéi d'Police mellt, gouf eng Persoun blesséiert, den 112 mellt et wieren der 2.

Déi riets Spuer war fir eng Zäit gespaart an dowéinst koum et och bannent kuerzer Zäit zu engem zolitte Réckstau bis op d'Héicht Potaaschbierg.





Vun engem Stau an deen aneren

Géint 10.40 Auer koum et op där selwechter Autobunn zu engem zweeten Accident. Déi Kéier op der Héicht vun der Sortie Kierchbierg. Och do ass déi riets Bunn den Ament blockéiert an et staut mëttlerweil op 4 Kilometer zeréck bis zeréck op d'Montée Mënsbech.