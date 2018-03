Et waren zwou verschidden Zorte vu Pollutioun. Dat sot den Direkter vun der Waasserwirtschaftsamt Jean-Paul Lickes am RTL-Interview, ugeschwat op déi zwee rezent Tëschefall an der Diddelenger Baach zu Beetebuerg.



D'lescht Woch war e Betrib mat Sëtz an der Industriezon Scheleck protokolléiert ginn, well en eng uelegzeg Flëssegkeet iwwert ee Rouer an d'Baach fléisse gelooss hat. E Méindeg de Moie koum dunn d'Nouvelle, datt d'Waasserwirtschaftsamt an d'Police schonn nees zu Beetebuerg hu missen intervenéieren. Schonn nees war d'Plaz vun der Dot an der Industriezon. Et geet een dovunner aus, dass un engem Camion e Vidange gemaach gouf.







Et gouf direkt eng Firma beoptraagt, fir de Recht Ueleg, deen an de Kanal gelaf ass, ze entsuergen. De Jean-Paul Lickes schwätzt vu Chance, dass et net gereent hat. Sou konnt e groussen Deel vum Ueleg erausgeholl ginn, éier en am Waassercircuit ukomm war.

Manner Chance dierft een awer bei der Sichaktioun nom Täter hunn, seet den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt. Déi éischt Aktioun vu sengen Equippen ass et, d'Pollutioun ze behiewen. Da gëtt versicht en Täter ze fannen, an da gëtt gekuckt fir eng Léisung ze fannen, fir eng Pollutioun op der selwechter Plaz z'evitéieren. Iwwert d'Joer gekuckt ass d'Waasserwirtschaftsamt dacks am Asaz. De Jean-Paul Lickes geet vun iwwer 100 Interventioune pro Joer aus. Dat kënne Saache sinn, déi duerch Industrië geschéien, oder z.B. wa Gülle a Baache leeft, sou nach de Jean-Paul Lickes.





Et gëtt nach vill aner Zeenarioen, seet de Jean-Paul Lickes, zum Beispill wa bei Accidenter eng Substanz an d'Waasser leeft.