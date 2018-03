Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Dat huet den OGBL e Mëttwoch erkläert. Dës Regierung géif méi Autonomie an och méi international Programmer am ëffentleche System promouvéieren, mee fir d'Schüler wier dat net onbedéngt vu Virdeel. De Schüler géif zum Client ginn an d'Educatioun zum Supermarché, esou déi schaarf Kritik un der Politik vum Minister Claude Meisch.

Den OGBL-Vertrieder Patrick Arendt warnt: „Déi Politik vun der Mise en concurrence ass schiedlech. D'Eltere menge si misste sech no Privatschoulen ëmkucken. An d'Famillje si sech net bewosst, wat dat fir Folgen huet. Well déi international Léierprogrammer bereeden déi Jonk net onbedéngt entspriechend op eng Plaz um Lëtzebuerger Marché fir.“

Wann den Unterrecht just eng Sprooch, wéi Englesch oder Franséisch bevirdeelegt, da riskéiere Schüler sech hir Zukunft ze verspären. Zum Beispill, wa si spéiderhin den Staatsexame wéilte maachen.

Den OGBL fuerdert deemno, vill méi déi ëffentlech Schoul ze stäerken an ewechzekomme vun enger Praxis, déi nëmmen zu méi Ongerechtegkeete féiere géif. D'Campagne vun der Gewerkschaft leeft elo um Internet un, ënnert: www.effentlech-bildung.lu.