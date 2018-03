Et läit en Avis complementaire vum Staatsrot vir iwwert d'Vermummungsverbuet.

Déi héich Kierperschaft huet 10 Amendementer analyséiert, déi d'Regierung den 22. Januar agereecht huet. De Staatsrot huet besonnesch Problemer mat der Terminologie vun engem vun den Amendementer, an deem et drëm geet, a wéi engen ëffentleche Gebaier d'Gesetz gräift.Aus deem Grond mécht de Staatsrot op deem Punkt och eng formell Oppositioun. De Staatsrot schreift, dass am Fall, wou ëffentlech Servicer wéi d'Police, d'ADEM oder de Biergerzenter vun dëser bestëmmter Dispositioun viséiert wieren, wier se net adaptéiert a misst nei formuléiert ginn.Och Institutiounen, wéi d'Philharmonie, d'Nationalbibliothéik oder nach de Mudam gehéieren, esou wéi den Text elo ass, net zu de Plazen, respektiv Gebaier, wou d'Vermummungsverbuet géif gräifen.Déi héich Kierperschaft proposéiert um Enn vun hirem Zousazavis och eng aner Formulatioun.