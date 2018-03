Dat schreift de Staatsrot a sengem Avis zum „Revenu d'inclusion sociale“, deen elo virläit. De REVIS géif z.B. tëscht 17% (fir een Erwuessenen eleng) an 29% (fir en Erwuessene mat engem Kand vun iwwer 14 Joer) ënnert der Aarmuttsgrenz leien, hält de Conseil d'Etat fest.

Och un de sougenannte „Budget de référence“ kéim de „Revenu d'inclusion sociale“ mat minus 520 € (fir eng Persoun eleng) bis minus 1.290 € (fir e Stot vun zwee Erwuessene mat zwee Kanner) net erun, soudass de Staatsrot zur Konklusioun kënnt, dass de REVIS et net wäert fäerdegbréngen, fir d'Précaritéit vun eenzelne Stéit ewechzehuelen.

Donieft fënnt de Conseil d'Etat am Avis d'Ëmsetze vum Revenu d'inclusion sociale op d'mannst komplex, bréngt d'Schafe vun engem Guichet unique an d'Diskussioun a stellt sech Froen iwwert d'virgesinne Strofen, déi déi ganz Hëllef fir déi Concernéiert ewechhuele kéinten. Zu formellen Oppositioune kéint et am Zesummenhank mat ë.a. der Notioun vum Alter fir ze schaffen a mam Reduzéieren oder Verloscht vum REVIS kommen. De Staatsrot formuléiert dogéint schonn Oppositions formelles, wat z.B. d'Erhéije vun der Allocation d'inclusion an d'Prioritéit beim Astellen ugeet.

Well d'Ministesch Corinne Cahen de Moment mat op der Staatsvisite a Frankräich ass, war et net méiglech, eng Reaktioun vun hier op dësen Avis ze kréien. Aus hirem Ministère heescht et awer, dass de Gesetzprojet 7113 net fundamental a Fro gestallt wär, mä dass den Avis vum Conseil d'Etat eng valabel Basis duerstellen an d'Richtung virgi géif.



Mat de Remarquë vum Staatsrot géif een eens ginn, à condition dass déi zoustänneg Chamberkommissioun och domat eens gëtt, fir déi an dësem Dossier weider Aarbecht ustéing. Et wären e puer politesch Froen ze klären, ë.a. déi vun de Jonken ënner 25 Joer; dozou hat de Conseil d'Etat gemengt, deene Leit de fréieren RMG ze refuséieren, kéint géint d'Gläichheet virum Gesetz verstoussen. D'Politik misst ë.a. op deem Gebitt Decisiounen huelen, heescht et aus dem Ministère. Wou ee sech soss nach seet, dass et duerchaus méiglech wär, dass dee Projet de loi nach virun der Summervakanz duerch d'Chamber geet.