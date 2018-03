© Domingos Oliveira

A franséische Medien ass ze liesen, datt et op engem Peage bei Lyon eng Schéisserei gouf. D'Police huet e Grupp vu 4 bis 5 Leit verhaft, dës hate virdrun ënnert anerem mat Kalaschnikowwe geschoss. Dat Ganzt war ëm 03.00 Auer e Mëttwoch de Moien.



Der Press no sinn et déi presuméiert Auteure fir den Iwwerfall op d'Bijouterie an der Stad en Dënschdeg, weider heescht et, zu Lëtzebuerg wier fir eng Millioun Euro geklaut ginn.



Bei engem éischte Versuch d'Täter festzehuelen, waren dës nach fort komm a se hätten an der Uertschaft Villefranche eng Famill als Geisel geholl, ier se konnte verhaft ginn. Den éischte Fluchtauto soll eisen Informatiounen no och an der Géigend vu Lyon geklaut gi sinn.



Verschidde vun den Täter sinn der Police scho bekannt a souzen, wéi et heescht, och schonn am Prisong



Vun der Lëtzebuerger Justiz krute mir confirméiert, dass déi néideg Iwwerpréiwungen den Ament géife lafen. A ce stade kéint een awer nach keng weider Informatiounen erausginn.



RTL-News: VIDEO: Phantombiller vun der Police: Schoss gefall - Arméierten Iwwerfall op Horlogerie an der Stad