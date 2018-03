An der Ouschtervakanz wäert et méi komplizéiert ginn, fir aus der Stad op Arel, op Esch oder vun Ettelbréck op Ëlwen an Dikrech ze kommen.

Tëscht dem 31. Mäerz an dem 15. Abrëll wäerten zu verschiddenen Zäiten Deeler vun den Zuchlinnen 10 (Lëtzebuerg-Ëlwen), 50 (Lëtzebuerg-Arel) an der Linn 60 (Lëtzebuerg-Esch-Rodange) gespaart sinn.Op der Linn 10 wäert d'Streck tëscht Ettelbréck an Dikrech vum 31. Mäerz bis an d'Nuecht vum 15. op de 16. Abrëll zou sinn, den Deel bis Ëlwen bleift just bis den 2. Abrëll zou.Op der Linn 50 ass déi ganz Streck tëscht Lëtzebuerg an Arel vum 31. Mäerz bis de 15 Abrëll zou. Zu der selwechter Zäit zirkuléieren och keng Zich tëscht Beetebuerg an Esch. Vun der Stad aus kënnt een awer weider bis op Diddeleng an a Frankräich, respektiv ass den Trace tëscht Audun-le-Tiche a Rodange weider op.All d'Detailer fannt dir am Communiqué vun den CFL.