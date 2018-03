Dat heescht, et gouf wuel festgehalen, dass Feelere geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach. Dobäi ware 7 Méint Prisong, mat méiglechem Sursis, an eng ugemoosse Geldstrof fir de Mann gefuerdert ginn! Um Enn gouf just en illegaalt Sammele vun Date géint hien zréckbehalen.

Am Dezember 2015 sollt den Directeur adjoint vum Prisong engem Informatiker den Optrag ginn hunn, eng Lëscht opzestelle vun all den Telefonen, déi d'Magistratin, déi um Parquet général fir d'Exécution des peines zoustänneg ass, an e Mataarbechter vun hier aus dem Prisong kruten an déi vun hinnen aus op Schraasseg goungen.