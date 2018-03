D'Chamber huet unanime e legale Kader gestëmmt fir d'Tattooen, de Piercing an d'Benotze vu Solariumen. Bis elo gouf et do e grousse juristesche Flou.

© afp

De Rapporter vum Gesetz, de Georges Engel



D'Gesetz hält ënnert anerem fest, datt ënner 16 Joer kee Jonken dierf gepierct oder tätowéiert ginn.De Rapporter vum Gesetz, de Georges Engel sot: "Mat 16 Joer brauch een eng Autoristion parentale, vun 18 Joer u kann ee mat sengem Kierper maachen, wat ee fir richteg hält."

Et ginn och zu Lëtzebuerg also Fäll, wou d'Elteren hir Kanner am jonken Alter wollten tätowéiere loossen. Dëst Gesetz mécht esou eppes onméiglech. Et gëtt allerdéngs eng Ausnam. Bijoutieren dierfe klenge Kanner och an Zukunft Ouerlächer schéissen.D'Gesetz hält donieft fest, datt den Tätowéierer eng Formatioun iwwert Hygiène muss maachen, déi op d'mannst 21 Stonnen dauert.Techniken, wéi zum Beispill d'Zong splécken oder d'Zänn feilen, dat dierf een als Tätowéierer oder Piercer net maachen, dat muss vu Professionellen aus dem Gesondheetsberäich gemaach ginn.Méi streng Reegelen dann och wat d'Solariume betrëfft. An Zukunft muss een 18 Joer al sinn, fir sech ënnert déi kënschtlech Sonn ze leeën.