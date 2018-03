Am zivilrechtleche Volet géint den Ex-Tutellesriichter blouf et dobäi, dass d'Eltere vun enger Fra als Parties civilë kee Schuedensersaz kréien.

Dem fréiere Riichter war reprochéiert ginn, am Kader vu sengem Beruff Afloss op en Dossier geholl ze hunn, deen hie geréiert hat. Am Mäerz 2013 hat hien an engem Dossier decidéiert, fir d’Curatelle vun enger Fra opzehiewen, awer zanter Juni 2012 eng Relatioun mat hier. Den Ex-Riichter hat der Duechter och an der Curatelle erlaabt, fir en Auto ze kafen; d'Fra war domat bäigaangen a gestuerwen.