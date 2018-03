© Deborah Ceccacci

PDF Schreiwes Airbus



Am Kader vun der Staatsvisite an Frankräich ass d'Visite bei Airbus, wou och een Accord ënnerschriwwen ginn ass, fir an Zukunft méi enk ze kooperéieren. Dobäi geet et drëm, fir à long terme op industriellem Niveau zesummenzeschaffen, ma och an der Recherche. Ganz besonnesch an den Domainer vun der Cybersecuritéit, de Weltraum-Technologien an de Fluchsystemer ouni Piloten.



© Deborah Ceccacci

D’Kollaboratioun mat Airbus iwwerschneit sech mam Zil vun der Lëtzebuerger Regierung, fir bis 2025 den Defense-Budget opzestocken a virun allem och d’Lëtzebuerger Betriber dobäi anzebannen. Am Haaptsëtz vum Fligerconstructeur zu Toulouse gëtt och ee Seminaire fir Lëtzebuerger Entreprisen organiséiert, fir ze kucken a wéi wäit si als Supplier kéinte mat Airbus zesummeschaffen.





Lëtzebuerg huet bei Airbus ee A400M Fliger bestallt an donieft wëll d’Regierung elo nach an Helikoptere vun Airbus investéieren fir d’Lëtzebuerger Police an och fir d’Arméi.



Déi 3 Helikoptere fir d'Arméi kaschten approximativ 125 Milliounen Euro, déi 2 fir d'Police ëm déi 20 Milliounen Euro.