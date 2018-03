Den Europäeschen Geriichtshaff fir Mënscherechter huet en Dënschdeg d'Tierkei veruerteelt, zwee Journalisten no dem mëssgléckte Militärputsch am Juli 2016 an de Prisong gesat ze hunn. D'Riichter vu Stroossbuerg hunn den zwee Plaignante Recht ginn a stäipen domat och dat tierkescht Verfassungsgeriicht, deem säin Uerteel awer net respektéiert gouf. Dass déi zwee Journaliste festgeholl goufen, wier e Verstouss géint hir Grondrechter, an dass Kritik un der Regierung net als Terror-Ënnerstëtzung dierft ugesi ginn, esou d’Cour des droits de l’homme.

E wichtegt Uerteel, mee genee dat geschitt all Dag a Grondrechter sinn an der Tierkei fir kee méi garantéiert, am mannste fir kritesch Stëmmen! Mat déi bekannteste Stëmm ass déi vum Can Dündar, fréiere Chefredakter vun der regimekritescher Zeitung Cumhuriyet. Och hie souz am Prisong an Isolatiounshaft , sougenannt wéinst Spionage, a Wierklechkeet. well hien illegal Waffeliwwerungen vum tierkesche Geheimdéngscht a Syrien opgedeckt huet! Nëmmen dank dem Courage vu senge Kollegen a Politiker, déi sech an der Tierkei fir hien agesat hunn, an och dank dem internationale Drock vu Politik a Medien ass den Dündar no 3 Méint fräi komm. Well hien an engem Prozess liewenslaange Prisong riskéiert, huet hie seng Heemecht verlooss a lieft- nach ëmmer a Gefor- zu Berlin. Den Dündar huet zwee Bicher geschriwwen, déi och op däitsch iwwersat goufen, iwwert seng Zäit am Prisong an den Exil : “Liewenslaang fir d’Wourecht” dat eent, a “Verréider , vun Istanbul op Berlin “ dat anert Buch.

Näischt konnt den Dündar dervun ofhalen, fir weider als Journalist ze schaffen, esouguer aus dem Prisong eraus an och am Exil denoncéiert hie virun déi de Facto Diktatur vum President Erdogan. Spéitstens zanter dem Putsch kann een de Regime vun Ankara net méi anescht bezeechnen, Zengdausende vu Mënschen goufe verhaft, entlooss, Justiz a Pressefräiheet mat Féiss getrëppelt. Wéi konnt et derzou kommen, firwat ass den Erdogan trotz allem esou beléift an der Tierkei? Wat ass d’Roll vun Europa? Nach ëmmer waren d’ Relatiounen ugespaant mat der Tierkei, mee d’ Dier fir en eventuelle Bäitrëtt ass elo zou, an der Flüchtlingsfro gouf nawell en Deal gemaach: D'Tierkei krut 3 Milliarde, fir Flüchtlingen ze halen an zréckzehuelen an dervun ofzehalen an Europa ze kommen. Esou laang Europa d’Tierkei braucht, fir hir Flüchtlingsproblemer ze léisen, esou laang mécht si d’Aen zou a léisst d’Land ëmmer weider an d’Diktatur rëtschen, ouni eppes ze maachen, seet den Dündar.



Op Invitatioun vum Institut Pierre Werner kënnt hien op Lëtzebuerg fir e Gespréich an der Abtei Neimünster an huet och acceptéiert, ons am Virfeld en Interview ze ginn. En Interview ënner Polizeischutz mat engem Mann, fir deen de Kampf fir d’Pressefräiheet bedeit, all Dag seng eegen Fräiheet a säi Liewen ze riskéieren.



Interview iwwer Engagement, Politik, iwwert Journalismus, mee och iwwert dat, wat et bedeit, wann een an Isolatiounshaft soll gebrach ginn. Wou hëlt en d’Kraaft hier, net just z’iwwerliewen, mee weider ze kämpfen an e Mënsch ze bleiwen?





