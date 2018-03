Am Geschäftsjoer 2017 huet d’Raiffeisen an engem Ëmfeld vun ëmmer nach nidderegen Zënsen an héije Käschte geschafft.

© RTL (Archiv)

Doduerch, dass ee vill Liquiditéiten ze geréieren hätt, misst een och vill Strofzënse bei der europäescher Zentralbank bezuelen, dat wier e Poste vu ronn 2 Milliounen Euro pro Joer. Duerch déi ëmmer méi streng Reglementatioun hätt een dozou nach de Problem vun héije Käschten, déi duerch d’Ëmsetzung vun der Reglementatioun entstinn. D'Reglementatioun géif hei am Land méi streng ëmgesat ginn, wéi néideg, dat ass dem Direkter vun der Raiffeisen Guy Hoffmann e besonneschen Dar am A.



An awer wier engem 2017 no eegenen Aussoe quasi alles gelongen, duerch méi Volummen hätt een Käschten- a Margen-Drock kënnen ausgläichen. Esou sinn d’Clientsdepoten am leschte Joer ëm 5% geklommen, d’Kreditter sinn ëm 6% op bal 6 Milliarden Euro geklommen. Ënnert dem Stréch stoung en Nettoresultat vun iwwer 18 Milliounen Euro, dat waren 10% méi, wéi nach am Virjoer.