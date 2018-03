© AFP-Archiv

D'Schwéngsziichterei Kuelbecherhaff, tëscht Miersch an Tënten, wäert bis Enn des Joers zoumaachen. Dorop hu sech de Landwirtschaftsministère an d'Zuuchtorganisatioun Convis gëeenegt.Spéitstens bis den 31. Dezember sollen déi 7 Halen zougemeet ginn.Wéi et an engem Communiqué heescht, wieren déi baulech, technesch a strukturell Grondviraussetzungen um Site net méi gi fir en zukunftsorientéierten a wirtschaftlechen Notzen.De Landwirtschaftsministère a Convis wäerten och an Zukunft enk zesummeschaffe fir den Knowhow an d'Potenzial vun der nationaler Schwéngsproduktioun ze erhalen an och ze ënnerstëtzen.Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz und die luxemburger Tierzuchtorganisation CONVIS haben heute einvernehmlich beschlossen, die Sauenanlage Kuelbecherhaff bis spätestens zum 31. Dezember 2018 zu schließen.

Für eine zukunftsorientierte und wirtschaftliche Nutzung der Anlage sind die baulichen, technischen und strukturellen Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben.

In den kommenden Wochen werden die staatlichen Stellen zusammen mit CONVIS die Maßnahmen zur Schließung der Anlage vorbereiten.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz und CONVIS werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, um das vorhandene Know-how und Potential der nationalen Schweineproduktion zu erhalten und zu fördern.