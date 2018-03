Lors de la cérémonie d’ouverture du Springbreak Luxembourg le 21 mars 2018, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a tiré un bilan résolument positif des atouts et du potentiel de la gastronomie et de l’hôtellerie au Luxembourg.



Soulignant l’importance pour les entreprises issues du secteur Horeca d’investir dans leurs établissements afin de satisfaire les attentes d’une clientèle exigeante en matière de qualité de service, la secrétaire d’État à l’Économie a annoncé que les investissements réalisés par des cafés et des bistros seront à l’avenir et sous certaines conditions éligibles aux aides à l’investissement, au même titre que le sont actuellement les investissements réalisés par les restaurateurs, les hôteliers et d’autres PME. Le projet de loi relatif aux d’aides à l’investissement des PME actuellement en procédure législative et les règlements y afférents ouvriront cette nouvelle possibilité.



Lors de son allocution, Francine Closener a annoncé le projet d’implanter dans les locaux du château de Sanem un institut de formation continue pour les métiers de la gastronomie et de l’hospitalité avec un restaurant attenant. Elle a notamment déclaré: «L’offre d’un tel institut culinaire semblable à l’institut Bocuse sera complémentaire à celle de l’École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg et permettra de proposer une formation continue en matière de gastronomie de pointe, en adéquation avec les attentes et les besoins des restaurateurs luxembourgeois et de leurs clients.»



Après les allocutions officielles, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a participé à la visite de plusieurs stands du Springbreak Luxembourg, dont notamment le stand des Domaines Vinsmoselle qui ont présenté le nouveau crémant «Let’s make it happen» dont la bouteille revêt les couleurs de la signature du Luxembourg.