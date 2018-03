Lëtzebuergescht Fleesch kann de Konsument ouni Bedenke konsuméieren, seet de Minister. Nawell huet de Skandal zu Baaschtnech e puer Froen opgeworf, déi och de Fleeschmarché hei am Land concernéieren, wou mat lokale Produiten an ''gelabeltem'' Luxus-Fleesch gäre Reklamm gemaach gëtt. Mä esou Lëtzebuergesch sinn déi Produite guer net ëmmer.



Poulet vun heiheem

Ufanks Februar hat de Minister dësen neien Label zesumme mat engem grousse Lëtzebuerger Supermarché presentéiert. D'Pouletsproduktioun ass eng Niche am Grand-Duché. Se soll verdéift ginn. De Konsument wëll lokale Poulet kafen an iessen. Dëser Demande soll nogaange ginn, seet de Fernand Etgen am Februar.



Wat de Konsument awer net forcement weess: Streng geholl gëtt et a kengem Supermarché Lëtzebuerger Poulet ze kafen.



D'Gefligel gëtt nämlech net hei am Land geschluecht. Et géif hei am Land keng Schluechtstross ginn, fir dat kënnen ze maachen.



De Fernand Etgen confirméiert eis méi wéi eng Kéier dass een a sengem Ministère nëmme vu Lëtzebuerger Fleesch schwätzt, wann d'Konditioune vum sougenannten Triple L erfëllt sinn. Zu Lëtzebuerg gezillt, gefiddert a geschluecht.



D'Gefligel fält an dësem Test duerch. Kee Lëtzebuerger Poulet an och kee Poulet, deen no de strengen Oplage vum Fernand Etgen sengem Ministère kontrolléiert ass. Et géif europäesch Standarde ginn, awer wéi an Nopeschlänner d'Kontrolle gemaach ginn, wier net garantéiert.





Fleeschskandal Deel 1/Reportage Pierre Jans



Fleeschskandal Deel 2/Reportage Pierre Jans



Mä elo bei d'Rëndsfleesch, dat nom Fleeschskandal an de Fokus geréckelt war. Virop: An de Rayone vun de Supermarchéë gëtt et Lëtzebuerger Rëndsfleesch, hei gezillt, gefiddert a geschluecht. Aner Béischte gi just hei gezillt an am Ausland geschluecht. Wéi vill dat der ënnert dem Stréch sinn, weess de Landwirtschaftsminister net genee. De Gros wier awer an den 2 grousse Lëtzebuerger Schluechthaiser verschafft ginn.Zum Gros gehéieren op alle Fall net: Eng 1.400 Ranner vu Lëtzebuerger Betriber, déi zu Baaschtnech geschluecht goufen, dorënner 230 ënnert dem Label ''Naturschutzfleesch''. D''Naturschutzschutzfleesch''ass jo e subventionéierte Label, deen op Initiativ vum Ëmweltministère an d'Liewe geruff gouf.

Et sinn net déi eenzeg Ranner, déi am Ausland geschluecht ginn, fir hei ënnert exklusivem Label vermaart ze ginn. Déi gréisst Lëtzebuergesch Supermarchéschaîne léisst hiert Bio-Rëndsfleesch zu Léck veraarbechten.



D'Béischte fir d'Naturschutzfleesch goufen ufanks an engem Lëtzebuerger Abattoir geschluecht.



An der Veraarbechtungsketten hätten et dunn eisen Informatiounen no an der Haaptsaach Kapazitéitsproblemer ginn. Mat de Lëtzebuerger Schluechthaiser wär een sech geschäftlech net eens ginn. Den Direkter vun der Cobolux Paul Faltz confirméiert. De Präis géif iwwer dem Marchéspräis leien.

An d'nämmlecht ewéi beim Poulet: Am Ausland verschafft, am Ausland kontrolléiert. De Agrarminister Fernand Etgen sot, datt et bedauerlech wier, dat een déi Béischten net hei kéint schluechten.

A senger Funktioun als Konsumenteschutz-Minister betount den Fernand Etgen awer, dass beim Skandal vu Baaschtnech zu kengem Ament eng gesondheetlech Gefor fir de Client bestanen hätt. Den Dag wéi de Skandal public gouf, hätt een direkt kommunikéiert, dass all d'Produite vu Baaschtnech aus de Rayone geholl gi sinn.



Mat all de Produkter hätt een eben och d'Naturschutzfleesch gemengt.