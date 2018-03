© RTL / Domingos Oliveira

RTL-Informatiounen no, hätten d'Täter d'Explosioun mat Gas provozéiert. De Gas gëtt dann normalerweis an de Schlitz, wou d'Suen erauskommen, infiltréiert an dat Ganzt gezünt. Dat dauert just e puer Minutten.Hollännesch Banden hu sech zum Beispill op sou Aktioune spezialiséiert, och an Däitschland gouf et vill där Sprengunge vu Geldautomaten. An Holland sinn déi meescht Automaten antëscht mat spezielle Schlitzer geschützt, grad wéi mat Gas-Sensoren.An der Belsch oder Frankräich ass och gesetzlech den Asaz vun enger Technologie mat Tënt virgeschriwwen. Dat heescht, wann de Behälter net korrekt opgemaach gëtt, ginn d'Schäiner agefierft a verléieren esou hire Wäert. All déi Sécherheetsmesure kaschten d'Banken awer natierlech Geld.