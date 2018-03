© RTL-Archiv

Och 2018 wier villverspriechend.



Elo scho kéint ee confirméieren, dass bis Juli 150 nei Leit agestallt ginn, dat mat engem Kontrakt à durée indéterminée.



Sollt d'Konjunktur weiderhi positiv dréinen, kéinte bis d'Enn vum Joer nach eemol 100 Aarbechtsplazen dobäi kommen.



Schonn an de leschten zwee Joer gouf massiv rekrutéiert. Wéi et vum LuxairGroup um Donneschdeg de Moien heescht, wieren zanter Januar 2015 iwwer 270 nei Poste geschaaft ginn, dovun 156 fir LuxairCARGO.



Punktuell muss de Grupp awer och op Interimairen respektiv zäitlech limitéiert Kontrakter zeréckgräifen. Sou huet de Grupp virgesinn, eng honnert Leit, zäitlech begrenzt, am Domaine vum Handling am Fret-Beräich anzestellen.



Och jonk Leit solle Perspektiven gebuede kréien, fir Carrière an de Secteuren Transport a Logistik ze maachen. An deem Sënn lafe Kooperatioune mam Lycée Technique zu Bouneweg an zu Esch-Lalleng.



Aktuell beschäftegt de Luxairgrupp 2.900 Salariéen. Dobäi kommen nach eemol ronn 3.000 indirekt Aarbechtsplazen, déi mat den Aktivitéite vum Grupp zesummenhänken.



PDF: Schreiwes vu LuxairGroup