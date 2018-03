An der Escher Strooss zu Schëffleng ass enger Policepatrull en Auto mat héijer Vitesse op hirer Säit entgéint komm. De Chauffer am Policewon konnt a leschter Sekonn iwwert den Trëttoir auswäichen fir eng Frontalkollisioun ze verhënneren.D'Patrull ass der Automobilistin hannendru gefuer, déi weider mat héijer Vitesse an Direktioun Esch-Neiduerf gefuer ass. An der Schëfflenger Strooss zu Esch ass d'Fra dunn op d'Brems gaang an ass matten op der Strooss stoe bliwwen. D'Beamten hunn d'Geleeënheet genotzt, si laanscht gefuer a sinn e puer Meter méi wäit stoe bliwwen.Mat enger Luucht hu si der Fra Zeeche gemaach, ma déi huet nach emol op de Gas gedréckt an ass an den hënneschte Deel vum Policeauto gerannt. D'Beamten konnten d'Automobilistin dunn awer iwwerwältegen a si gouf mat op de Policebüro geholl.Do gouf festgestallt, dass d'Fra just liicht gedronk hat, den Drogentest war negativ, ma d'Pabeiere vum Auto waren net an der Rei. Sandweiler war zanter e puer Wochen ofgelaf. D'Police huet protokolléiert.