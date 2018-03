Am Laf vum Moien hat et ugefaangen zolidd ze schneien. Och wann et dono ausgesäit, wéi wann de Wanter nees zeréck ass, et soll nach reenen.

Den CR181 ass de Moment gespaart wéinst dem Schnéi © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Meteolux hat fir e Mëttwoch Schnéi virausgesot, deen och soll leie bleiwen. allerdéngs schneit et den Ament e bësse méi kräfteg, wéi dat vläicht annoncéiert gi war.

Am Laf vum Moien soll de Schnéi a Reen iwwergoen, an do riskéiert et nawell glat ze ginn op eise Stroossen. Et heescht deemno gutt oppassen, wann ee mat sengem Gefier ënnerwee ass.





Zu Dol läit e wäissen Tapis. © RTL Mobile Reporter / Monique Leners Um Verluerekascht. © RTL Mobile Reporter / Vera Monteiro © RTL Mobile Reporter / Anna Ciavarrella © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Et schneit och op der Musel © Jean Walté

E Freideg soll et nees méi waarm ginn. 7 Grad soll de Quecksëlwer maximal erreechen.E Samschdeg kënnt zäitweis och d'Sonn emol luussen, bei maximalen 8 Grad. E Sonndeg ass den Himmel dann nees méi bedeckt an et kann och emol déi eng oder aner Schauer erofkommen.