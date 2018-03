De Flüchtlingsrot reegt sech op, an zwar iwwer dkuerz SHUK. An der sougenannter SHUK gi männlech Réfugiéen ënnerbruecht, déi vum Dublin-Prozedure betraff sinn. Dat heescht déi, déi héchstwahrscheinlech d'Land nees musse verloossen. Si mussen zréck an dat éischt europäescht Land, an deem si ukomm sinn. Ma bis d'Dublin-Prozedur duerch ass, a bis si kënnen zréckgeschéckt ginn, wiere si Demandeurs d'asile mat deenen nämmlechte Rechter wéi d'Réfugiéen an de Foyeren. Déi fréier Foireshal wier awer net mat de Foyeren ze vergläichen: zu 12 an engem Zelt, wéineg Privatsphär, manner Encadrement a virun allem eng grouss psychologesch Belaaschtung, seet d'Nonna Sehovic, Member vun der Caritas a vum Flüchtlingsrot. D'Flüchtlingen an der SHUK géifen doduerch diskriminéiert ginn.

D'SHUK wier vun der Politik als Alternativ presentéiert ginn, fir an de Foyere "Plaz de maachen". Dat wier awer kee valabelt Argument, erkläert de Flüchtlingsrot. Hiren Informatiounen no wieren d'Foyeren net iwwerlaascht: et wier souguer den Ament een Drëttel fräi. Donieft lafe iwwer 50% vun de Flüchtlingen aus der SHUK fort, fir net mussen zréckgeschéckt ze ginn. Dem Flüchtlingsrot no missten och d'Dublin-Refugiéen an de klassesche Foyeren opgeholl ginn. Do wiere si besser encadréiert bis et sécher ass, datt si Lëtzebuerg musse verloossen. Si kréichen doduerch während der Prozedur manner Drock gemaach. D'Prozedur ka bis zu 11 Méint daueren.



Donieft veruerteelt de Flüchtlingsrot, datt zanter engem Joer Famille mat Kanner net méi 72 Stonnen, mee bis zu 7 Deeg kënnen an engem Centre de Rétention festgehal ginn. Dat géif d'Kanner staark traumatiséieren. Och d'Gestioun vun de Foyeren an de Parcours d'Integration Accompagné missten iwwerschafft ginn. Mat hire Propositioune wëlle si nach virun de Chamberwahle bei déi verschidde Parteie goen.

De Flüchtlingsrot setzt sech aus Membere vu siwen Associatiounen zesummen, ënnert anerem aus der ASTI, der Caritas an Amnesty international Lëtzebuerg.