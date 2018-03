QP Assistance judiciaire / Reportage Eric Ewald



"Déi ëffentlech vu mir ugekënnegt Reform vun der Assistance judiciaire gesäit vir, dass méi Leit dovu profitéiere sollen": Dat schreift de Justizminister a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Diane Adehm a vum Gilles Roth iwwert dee juristesche Bäistand, op dee Leit zréckgräife kënnen, déi sech finanziell net sou gutt stinn.

D'CSV-Deputéiert wollten an dëser ënnert anerem eppes gewuer ginn iwwert d'Haaptpunkte vun där Reform.

De Felix Braz preziséiert, dass - fir de Moment - d'Barreaue vun Dikrech an der Stad, zesumme mam Fonds national de solidarité, kucken, ob Leit net genuch Suen hunn, fir sech een Affekot leeschten ze kënnen. Bis ewell géif d'Gesetz et zum Beispill net erlaben, d'Scholde vum Stot mat a Betruecht ze zéien. Och géif all Persoun, där hiert Akommes iwwert de fixéierten Tauxe läit, net an de Bënëfiss vun enger Assistance judiciaire kommen, hält de Minister fest.

Dëse rigide Modell géif deene Leit, déi zwar en Akommes hunn, dat iwwert den aktuellen Tauxe läit, awer net genuch Suen, fir e Prozess ze féieren oder sech am Kader vun enger Prozedur ze verdeedegen, den Zougank zur Justiz verschléissen. Deen Accès wär awer fundamental a misst ënnert anerem vum Staat garantéiert ginn. Dofir géif de Projet, deen an der Maach ass, d'Aféiere vun engem deelweis juristesche Bäistand virgesinn, gedroe vun engem System mat verschiddene Palieren.

Et wäre Gespréicher amgaange mat deenen zwee Barreauen, fir ënnert anerem d'Prise en charge vun deenen Dossieren an d'Bezuele vun den Affekotenindemnitéiten z'optimiséieren. Iwwert dee Wee kéint d'Entwécklung vun den Ausgabe besser kontrolléiert ginn, fir d'Aféiere vun enger deelweiser Assistance judiciaire finanzéieren ze kënnen.



PDF: Parlamentaresch Fro iwwer d'Reform vun der Assistance judiciaire

Donieft hat d'CSV-Deputéiert Sylvie Andrich-Duval dem Justizminister eng parlamentaresch Fro zum quokelegen Thema vun der Tutelle vun Erwuessene gestallt. An deem Kontext war et ënnert anerem d'Äntwert vum Felix Braz, dass den Tutellsriichter Tuteuren oder Curateuren designéiert.





QP Tutelle vun Erwuessenen / Reportage Eric Ewald



Sou Tuteuren oder Curateure géifen an der Haaptsaach aus Familljemembere vun där betraffener Persoun erausgewielt ginn. Wann et keng sou Leit gëtt, kann de Juge des tutelles zum Beispill en Administrateur spécial nennen. All Drëttpersoun, wéi en Affekot, en oder eng Assistant(e) social(e) oder Privatpersoun, déi eng Curateurs- oder Tuteursmissioun iwwerhuele wéilt, kéint sech an deem Sënn beim Tutellsriichter oder beim Procureur d'Etat mellen.

En Tuteur kéint nëmmen ofgesat ginn, nodeems e gehéiert gouf. Et wär awer seelen, dass de Juge des tutelles mat sou enger Demande befaasst gëtt. Et kéim awer vir, dass hie géif gefrot ginn, fir en Tuteur oder Curateur z'ersetzen, sief et vum Betraffene selwer, sief et vun engem Familljemember oder enger Drëttpersoun. Den Tutellesriichter misst da kucken, ob d'Faiten, déi virleien, een Ersetze justifizéieren. Um Enn hëlt de Juge des tutelles eng Décisioun dozou, géint déi Appell kann ageluecht ginn.

Am Ministère géif un enger déifgräifender Reform vum Recht vun Erwuessene geschafft ginn, déi duerch d'Gesetz ze schütze sinn, heescht et nach an der Äntwert vum Minister. Ënnert anerem misst doran eng Qualitéitskontroll vun der Exekutioun vun de Missioune vum Tuteur oder Curateur séchergestallt ginn.



PDF: Parlamentaresch Fro iwwer d'Reform vun der Tutelle vun Erwuessenen