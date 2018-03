En Donneschdeg gouf um Dikrecher Geriicht d'Uerteel am Prozess ëm en déidlechen Accident, am Januar zejoert, tëscht Reisduerf a Méischdref gesprach.

E Fuerverbuet vun 3 Joer, wouvu 27 Méint mat Sursis sinn an de Mann déi 9 aner kann op d'Aarbecht an zréck ka fueren, an eng Geldstrof vu 4.500 €: Dat war d'Uerteel en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht am Prozess ëm en déidlecht Accident, am Januar zejoert, tëscht Reisduerf a Méischdref.

Deemools war e Mann am spéide Moien, mat 1,05 Promill Alkohol am Blutt, ze séier ënnerwee. Hien hat och net genuch Ofstand gehale beim Iwwerhuele vum Auto vum Affer. Dat Gefier war an e Bam gerannt, nodeems de Sportswon vum Veruerteelten et gesträift hat. D'Affer, e 75 Joer ale Mann, war zwou Stonnen drop verscheed. D'Affer hat säi Gurt net un, wär dat de Fall gewiescht, wär et net zu liewensgeféierleche Blessure komm, hat et am Prozess geheescht.



