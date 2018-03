© RTL (Archiv)

Dee Moment kréien déi Deputéiert de Gesetzprojet iwwert d'Reform vum Jugendschutz an eng Note vum Éducatiouns- a vum Justizminister iwwer Strukture fir Jonker presentéiert, an deenen d'Fro nom Inhaftéiere vu Mannerjäregen am Prisong beäntwert ass.



Dat schreift de Justizminister Felix Braz a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum adr-Deputéierte Gast Gibéryen. Deen hat dës Fro gestallt an der Suite vun der Kritik vum Ombudsman um Fait, dass Mineuren zu Schraasseg sinn.