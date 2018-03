© RTL Télé Lëtzebuerg

“All Drëps Waasser zielt”, dofir gëllt et op laang Dauer gutt mam Waasserbestand ëmzegoen. Den Ament ass hei am Land de Spëtzeverbrauch, wéi och de Mëttelverbrauch gedeckt. D’Consommatioun vum Drénkwaasser läit am ganze Land bei 120.000 Kubikmeter den Dag. D’maximal Capacitéiten, déi produzéiert ginn, bei 177.000 Kubikmeter.



Beim Spëtzeverbrauch kann et a ronn 20 Joer enk ginn, seet d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, wann d’Consommatioun net reduzéiert gëtt. Dee Moment ass zwar schonn d'Sebes ausgebaut an deemno d’Capacitéiten an d’Luucht gesat, mä et mussen nach weider Mesure geholl ginn.



De Ministère optéiert do op der enger Säit, fir d’Gemengen, d’Industrien an och d’Bierger méi ze sensibiliséieren. D’Gemenge sollen zum Beispill een Aen op méiglech Fuiten op hirem Reseau geheien, d’Bierger am Alldag zum Beispill Installatiounen, déi Waasser spueren, an hire Buedzëmmer notzen. Op der anerer Säit sicht een no neie Ressourcen, esou soll nach dëst Joer eng Etude iwwert d’Dreckwaassernotzung am Museldall lancéiert ginn.

An der Moyenne verbraucht ee Resident 137 Liter pro Dag hei am Grand-Duché. D’Waasser kënnt zu 50 Prozent aus den ënnerierdesche Quellen, esou wéi zu 50 Prozent aus dem Stauséi.