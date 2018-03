D'Rue de la Faïencerie wäert vum 24. Mäerz bis den 21. Abrëll tëscht der Kräizung mat der Rue de Rollingergrund an der Rue Tony Neuman fir de kompletten Trafic gespaart ginn.De selwechten Dag fänkt dann och de Chantier an der Rue Frantz Seimetz un, dat ronderëm d'Kräizung mat der Rue du Bois. Hei geet de Chantier bis de 15. Abrëll an och nees ass hei d'Strooss fir de ganzen Trafic gespaart.D'Detailer vun de Chantiere fannt Dir am Communiqué vun der VDL.