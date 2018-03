Journée de l'Economie: Just qualitative Wuesstem (22.03.2018) Fir d'Leit aus der Wirtschaft ass et kloer: De Wuesstem ze bremsen ass geféierlech.

D'Politik wëllt de Sujet Wuesstem dëst Joer zum Walkampfthema maachen.



Bis elo huet awer nach keng Partei erkläert, wéi de Problem konkret soll ugaange ginn. Eise Sozial- a Pensiounssystem braucht de Wuesstem, fir net bannen e puer Joer méi Depensen, wéi Recetten ze hunn, warne Spezialisten. An och d'Kompetitivitéit vum Standuert Lëtzebuerg géif ënnert enger Wuesstemsbrems leiden.



En Donneschdeg am Nomëtten ass de Sujet op der Journée de l'Economie diskutéiert ginn, nieft Vertrieder aus der Politik hunn och Leit aus der Wirtschaft matdiskutéiert. Si kënnen et sech net virstellen, de Wuesstem wëllen ze bremsen, dat wier souguer geféierlech fir d'Wirtschaft an d'Gesellschaft.





Extrait Macel Fratzschner



De Wuesstem ze bremsen hätt negativ Konsequenzen op de Sozial- a Rentesystem. Vill Leit, esou d'Experten, verstinn de Begrëff "Wuesstem" falsch. Hei geet et net ëm méi Stroossen a méi Gebaier, mä dorëms, datt et de Mënsche besser geet.

Eist Land briecht e smarten, inklusiven, nohaltege Wuesstem huet een an der Diskussioun dacks héieren, wéi genau esou Modeller géifen ausgesinn ass allerdéngs oppe bliwwen.