Sou heescht et an engem Uerteel vum Tribunal administratif zum juristesche Sträit tëscht Luxaviation an der Ëmweltministesch a Saachen Émissiounsquotae vun Zäregasen.

Am Oktober 2016 hat d'Carole Dieschbourg en Arrêté geholl, wat de System ugeet, fir Quotae vun Zäregasemissiounen ze tauschen. Luxaviation hat an deem Kontext deklaréiert, am Joer 2015 6.428 Tonne Kuelendioxyd ausgestouss ze hunn. Well d'privat Gesellschaft op den 30. Abrëll 2016 keng Quotae fir 2015 zréckginn hat, hat d'Ëmweltministesch décidéiert, dass Luxaviation déi 6.428 Émissiounsquotae bis Enn Abrëll 2017 zréckzeginn hätt; donieft misste bis Enn November 2016 100 € Strof bezuelt gi pro Quota, deen net erëmgi gouf, a géif den Numm vun der Gesellschaft um Internetsite vun der Ëmweltverwaltung publizéiert ginn. Luxaviation war am November 2016 dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass Fluchgesellschaften op den 30. Abrëll vun all Joer eng Zuel vu Quotae mussen zréckginn, déi duergeet, fir d'Emissioune vum Joer virdrun ze decken. Wann dat net bis deen Datum gemaach ass, gëtt eng Strof vun 100 € fälleg fir all Tonn, déi net zréckgi gouf, an ass den Numm ze publizéieren. Den Tribunal administratif stäipt sech v.a. op en Uerteel vum Europäesche Geriichtshaff vun 2013, fir déi eenzel Argumenter vu Luxaviation zréckzeweisen. Virum Hannergrond vum Fait, dass d'Gesellschaft dat ze spéit Zréckgi mat engem Dysfonctionnement vun hire Servicer erkläert, hält d'Verwaltungsgeriicht fest, dass d'Strof ausgeléist gëtt duerch d'net-Zréckgi vu Quotaen op de Stéchdag. Et wär och keen Délai fir d'Bezuele vun der Strof virgesinn; nawell wär ee vun engem Mount zougestane ginn. D'Gesellschaft hätt argumentéiert, dat géif net duergoen, ouni ze soen, wat fir en Délai dann dofir néideg wär; dofir wär och kee weidert Opschubbe méiglech. Zu gudder Lescht hätt Luxaviation och keng Erklärungen dozou ginn, dass d'eegent Iwwerliewen an d'Beschäftegung vun de Salariéen duerch dës Strof a Gefor wär.