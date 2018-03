D'Männer, déi mat engem schwaarze Won ënnerwee sinn a béid franséisch schwätzen, halen eeler Leit un a probéiere vun hinne Suen ze kréien, dëst mat engem Trick.Am Fall vu Gréiwemaacher hu si der Fra erzielt, datt hier Duerschter, déi se mam Numm genannt hätten, e Pak bestallt hätt an nach eng Rechnung vun 1.500 Euro bezuele misst. Ee vun de Männer huet virgetäuscht, mat der Duerschter um Telefon ze sinn. D'Damm huet du zougesot, datt si en Deel vun der Zomm géif bezuelen, huet awer refuséiert, fir mat de Männer bei e Bankomat ze fueren. Well si just en Deel vun de Sue bezuelt huet, hunn d'Männer uginn, datt si méi spéit géifen zeréckkommen, fir de Recht vun de Suen ze kréien.Eréischt am Gespréich mat hirer Duerschter ass opgefall, datt d'Fra op Trickdéiwen eragefall war. Als Wuer, déi d'Meedche bestallt sollt hunn, hunn d'Männer e Pak mat engem Dëppen dogelooss.Béid Täter hate schwaarz Kleeder un a schwaarz Hoer, ee vun de Männer hat e Schnurres.Eng zweet Situatioun gouf et e puer Stonne méi spéit an der Stad. Eng eeler Fra gouf fir 3.000 Euro gefrot, well hire Bouf e Computer kaf soll hunn. D'Männer hunn d'Fra an hir Wunneng begleet a si huet d'Sue bezuelt. Nodeem si de Pak dunn opgemaach huet, war kee Computer dran, mä eng Kachmaschinn. An dësem Fall sinn d'Täter dono mat engem groen Auto fortgefuer.An dësem Fall hat ee vun de Männer gro Hoer an donkel Kleeder, deen aneren hat e schmuelt Gesiicht an e Brëll.D'Police réit de Leit dann och, fir besonnesch virsiichteg ze sinn:

Achtung: Betrüger kennen 1.000 Trick um sich Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen. Bei dieser Form des Trickdiebstahls ist das eigentliche Ziel sich Geld aushändigen zu lassen und den Opfern dabei in ihre Wohnung zu folgen, was weitere Folgen mit sich ziehen kann.

Die Polizei rät diesbezüglich fremden Personen keinen Einlass zu gewähren und keine unbekannten Gegenstände entgegenzunehmen. Bei einer vermeintlichen Paketabgabe für ein Familienmitglied sollte sofort Rücksprache mit der betroffenen Person genommen werden.

Eine Geldübergabe sollte auch nicht ohne Rechnung, Beleg oder sonst einem offiziellen Dokument erfolgen.

Machen Sie auch Ihre Eltern und Großeltern, sowie andere Personen in Ihrem Umfeld auf die Gefahren aufmerksam.