Zu Lëtzebuerg gëtt et am Bausecteur Streidereien iwwert den neie Kollektivvertrag. Den OGBL hat um Donneschdeg eng Protestversammlung zu Esch.

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Extrait Jean-Luc de Matteis vum OGBL (22.03.2018) Zu Lëtzebuerg gëtt et am Bausecteur Streidereien iwwert den neie Kollektivvertrag. Den OGBL hat um Donneschdeg eng Protestversammlung zu Esch.

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg © Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Well et dem Secteur mat volle Commandebicher den Ament ganz gutt géif goen, verlaangen d'Gewerkschaften Erhéijungen an der Paie fir déi ronn 16.000 Beschäftegt. An zwar 4,5 % op 3 Joer. Dat wëllen d'Patronen net ginn. D'Gewerkschaft ass och net begeeschtert vun der Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten, déi d'Patroen aféiere wëllen. Zum Beispill wa gutt Wieder ass méi laang schaffen, well se bei schlechter Meteo dacks net untriede kënnen. Beim OGBL ass een der Meenung, datt dat net gutt fir d'Gesondheet, d'Familljeliewen an d'Akommens vun den Aarbechter um Bau ass, sou de Jean-Luc de Matteis.