Ech sinn houfreg zesummen mam @fbausch vum Bezirk désigneiert ginn ze sinn fir ons Lëscht fir d’Nationalwalen unzefeieren pic.twitter.com/Izba2p7pu4 — Sam Tanson (@SamTanson) 22. März 2018

Spëtzekandidate sinn de François Bausch an d'Sam Tanson. Domat hunn déi Gréng am Zentrum eng duebel Spëtzt fir d'Chamberwahlen de 14. Oktober. Richteg offiziell ass d'Lëscht awer eréischt den 30. Juni no hirem Nationalkongress, wann d'Lëscht ugeholl ass an de Programm virgestallt gëtt.Weider Nimm op der Lëscht sinn de Carlo Back, de François Benoy, d'Djuna Bernard, d'Christa Brömmel, d'Gaby Damjanovic, d'Nora Forgiarini, d'Tanja Frank, de Charles Margue, d'Tilly Metz, de Roger Miller, d'Carole Ney, de Paul Polfer, d'Claire Remmy, de Jean-Paul Roeder, de Claude Schmit, de Roland Tex, d'Jessie Thill, den Yves Wagner an de Paul Zens.